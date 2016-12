Gonçalo Guedes foi eleito o melhor jogador jovem da Liga NOS em outubro e novembro pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF). O avançado do Benfica superou, com 15,75 por cento dos votos, a concorrência do sportinguista Gelson Martins (14,59%) e do colega de equipa Nélson Semedo (12,91%).Na 2.ª Liga, o defesa Sandro, do Gil Vicente, foi considerado o melhor jovem do mês de Novembro, batendo Filipe Chaby (Sp. Covilhã), que conquistou 16,33 por cento da preferência dos votantes, e Diogo Coelho (Académica), com 9,33 por cento dos votos.Para este prémio, são elegíveis jogadores portugueses nascidos a partir de 1 de janeiro de 1993. O galardão será entregue a Gonçalo Guedes ainda em data a designar.