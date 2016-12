O nulo teimava e Rui Vitória chamou Kostas Mitroglou para mexer com a partida. Concluído o aquecimento, o avançado grego recebeu indicações do técnico e já estava junto ao quarto árbitro para entrar quando... Ailton cortou com o braço direito e ‘deu’ um penálti a Raúl Jiménez. Mal o avançado mexicano atirou para o fundo das redes (61’), Mitroglou voltou a vestir o casaco de treino e teve ordens para continuar a aquecer.

O internacional helénico, de 28 anos, por lá esteve a fazer mais exercícios até aos 68’, altura em que voltou a ser chamado... e desta vez era mesmo a contar. Já não houve nenhum lance que impedisse a entrada do grego para o lugar de Franco Cervi, juntando-se a Jiménez no eixo do ataque.