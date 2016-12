Continuar a ler

Consulte os Uma vitória importante, que permite aos encarnados passar a somar 45 pontos, menos 2 do que o Sporting e 3 do que o FC Porto, que apenas disputa o seu encontro com o Avanca a 18 de janeiro.Consulte os resultados e classificação do campeonato

O Benfica aproveitou da melhor forma o desaire do Sporting , aproximando-se da equipa leonina graças a uma vitória pela margem mínima (31-30) na visita ao reduto do Belenenses, no Pavilhão Acácio Rosa.Diante do 'vizinho' do Restelo, a equipa da Luz sentiu inesperadas dificuldades - especialmente tendo em conta que os azuis são 10.ºs na tabela -, tendo chegado ao intervalo a perder por 16-15. O equilíbrio manteve-se até final e acabou por ser apenas dentro do último minuto que as águias conseguiram o triunfo, com um golo de Paulo Moreno, jogador que, diga-se, apenas fez um golo nesta partida, que acabou por ser decisivo. Ainda no aspeto individual, destaque para a atuação de Belone Moreira, que apontou dez golos.

Autor: Fábio Lima