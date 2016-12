O golo de Raúl Jiménez provocou uma autêntica explosão de alegria na bancada onde se encontravam as claques do Benfica. Durante toda a primeira parte, os benfiquistas desesperaram por um golo que nunca mais surgia e, naturalmente, quando viram Raúl Jiménez a cobrar o penálti e a colocar a bola no fundo das redes, ficaram em delírio.

A festa do golo originou o aparecimento das tochas e até rebentou um petardo. É de esperar, por isso, mais uma multa pesada por parte da Liga. Refira-se que, com a nova bancada atrás da baliza, a proximidade dos jogadores com os adeptos aumentou. Nos pontapés de canto, Pizzi foi sempre incentivado pelos muitos benfiquistas ali presentes.