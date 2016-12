Kalaica, uma das maiores promessas do futebol croata e uma das contratações do Benfica no último defeso, tem estado a jogar na equipa B, sob a orientação de Hélder. O central, de 18 anos, tem dado excelentes indicações no segundo escalão do futebol nacional e, caso se confirme a saída de Lindelöf, vai começar a trabalhar com Rui Vitória, que tem estado muito atento à evolução que o futebolista tem registado.O atleta, ontem, partiu para Zagreb, onde vai passar o Natal, e o mais provável é que no regresso seja promovido. Tudo vai depender da celeridade das negociações entre o Benfica e o Manchester United.