De referir que este é o quarto desaire nos últimos cinco encontros para os encarnados.



Segundo jogo no Grupo P da FIBA Europe Cup (segunda fase da prova), segunda derrota para o Benfica. Esta quarta-feira, na receção aos holandeses do Donar Groningen, as águias perderam uma vez mais, agora por 94-82, passando agora a ser, em solitário, as últimas colocadas no seu agrupamento.Num encontro no qual as águias estiveram sempre em desvantagem, apenas três jogadores da equipa portuguesa conseguiram chegar aos dois dígitos de pontos (Nuno Oliveira, Tomás Barroso e Raven Barber, todos com 12), dado estatístico que ajuda também a explicar este resultado negativo da equipa liderada por Carlos Lisboa diante do campeão holandês.

Autor: Fábio Lima