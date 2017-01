Continuar a ler

O Benfica acabou por 'gelar' na Sibéria frente ao sétimo classificado da fortíssima liga russa, que demonstrou maiores argumentos na luta das tabelas e na circulação da bola, acabando por conquistar mais ressaltos (42/26) e somar mais assistências (29/12).A equipa portuguesa manteve o equilíbrio durante os primeiros cinco minutos, momento em que se registava um parcial de 13-11 favorável aos encarnados. Depois, o Benfica sofreu um parcial de 8-0 e cedeu o comando da partida ao BC Enisey.O segundo momento de 'abstenção' pontual ocorreu nos primeiros cinco minutos do quarto período, altura em que as 'águias' não conseguiram meter a bola no cesto, com os russos a fazerem um parcial de 10-0.Se o jogo já estava resolvido para a equipa de Krasnoyarsk, tudo ficou então mais fácil, de nada valendo a defesa zona 2:3 aplicada pelo técnico Carlos Lisboa.Em termos individuais, o norte-americano Damian Hollis, com 19 pontos, sete ressaltos e dois roubos de bola foi o elemento mais valioso da equipa portuguesa.Pelo conjunto da Sibéria voltou a brilhar o poste norte-americano Frank Elegar, autor de 22 pontos, cinco ressaltos e uma eficácia invulgar nas áreas próximas do cesto - 9/11 (81,2%) nos lançamentos de dois pontos. Um basquetebolista de eleição e um dos melhores postes a atuar na competição.Na próxima jornada, a quarta do Grupo P, o Benfica regressa à Luz para receber a equipa búlgara do Lukoil Academic, jogo agendado para as 20h30 do dia 11. Isto enquanto o líder da série, o BC Enisey, é anfitrião dos holandeses do Donar Groningen.99-6950-35Dragan Neskovic (Sérvia), Aliaksandr Syrytsa (Bielorússia) e Pavel Fuska (Eslováquia).Tony Taylor (14), Vasily Zavoruev (9), Andrey Koshcheev (2), Vladislav Trushkin (10) e Frank Elegar (22). Jogaram ainda: Alexey Vzdykhalkin , Suleiman Braimoh (9), Igor Kanygin (4), Denys Lukashov (9), Aleksander Pavlov (4), Vladimir Pichkurov (7), Alexander Martynov (9)Oleg OkulovDerek Raivio (10), Carlos Morais (11), Carlos Andrade (9), Damian Hollis (19) e Raven Barber (13). Jogaram ainda: Mário Fernandes (5), Tomás Barroso, Nicola dos Santos (2), Marko Loncovic e Nuno OliveiraCarlos Lisboa21-13 (10 minutos), 50-35 (20), 77-53 (30) e 99-69 (final do jogo)cerca de 2.000 espectadores