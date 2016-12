História O triunfo frente ao Estoril foi o 42.º em todo o ano de 2016. Rui Vitória iguala assim os registos de Jorge Jesus em 2011 e 2014, também no Benfica. Caso consiga vencer o Rio Ave e o P. Ferreira, este em jogo para a Taça CTT, o treinador dos encarnados alcança uns extraordinários 44 triunfos.

Sempre a marcar A vitória no Estoril significa que os encarnados terminam o ano de 2016 sempre a marcar fora, isto no que aos jogos no campeonato diz respeito.

