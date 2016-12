ESTREIA O pontapé de saída na carreira de Salvio como futebolista profissional aconteceu a 24 de agosto de 2008, ao serviço do Lanús, num embate com o Boca Juniors. O argentino entrou aos 70’, mas não evitou a derrota na Bombonera (1-2).

O PRIMEIRO GOLO A estreia a marcar também estava reservada para esse ano. Na receção do Lanús ao Argentinos Juniors, Salvio bisou, marcando aos 8 e aos 31 minutos.

Continuar a ler

SALTO As exibições no Lanús despertaram a atenção do Atlético Madrid, que não hesitou em pagar cerca de 8 milhões de euros pela promessa alviceleste. Ao serviço do emblema espanhol, El Toto realizou 69 jogos e marcou 10 golos.

LIGA EUROPA Salvio tem no currículo a presença em quatro finais da Liga Europa, um número ao alcance de poucos. Ora, pelo Atlético Madrid, o argentino venceu a prova em duas ocasiões (frente a Fulham e Athletic Bilbao). Pelos encarnados, perdeu as duas finais que disputou (frente a Chelsea e Sevilha).

INTERNACIONAL Presença habitual nas seleções jovens, Salvio não conseguiu, como sénior, fixar-se na equipa da Argentina. Pela alviceleste, soma apenas quatro partidas, frente a Costa Rica, Chile, Suíça e Arábia Saudita.

MILHÕES Em agosto de 2012, tornou-se no jogador mais caro da história do clube, que pagou 13,5 milhões de euros pela totalidade do passe. Entretanto, já foi superado por Raúl Jiménez, Rafa e Pizzi.

AZARADO Desde que chegou ao Benfica, Salvio foi operado três vezes ao joelho direito (setembro de 2013, junho de 2015 e setembro de 2015). Mas também o braço esquerdo já foi sujeito a duas intervenções cirúrgicas (abril e dezembro de 2014).

GOLEADOR Já durante esta temporada, Salvio tornou-se no argentino com mais golos marcados com a camisola do Benfica. Com 44 tiros certeiros em 183 partidas oficiais, El Toto deixou para trás Nico Gaitán, que somou 41 golos em 253 jogos.