Para o FC Porto-Feirense, em partida já da segunda jornada do grupo B, foi nomeado o árbitro João Pinheiro, da associação de Braga, enquanto o Sporting-Varzim, da segunda jornada do grupo A, foi designado Bruno Paixão, da associação de Setúbal.



Árbitros nomeados para os jogos desta semana da Taça da Liga:



- Grupo A (2.ª jornada):



Quinta-feira, 29 dez:



V. Setúbal - Arouca, Luís Ferreira (AF Braga).



Sexta-feira, 30 dez:



Sporting - Varzim, Bruno Paixão (AF Setúbal).



- Grupo B (2.ª jornada):



Quinta-feira, 29 dez:



Moreirense - Belenenses, CArlos Xistra (AF Castelo Branco).



FC Porto - Feirense, João Pinheiro (AF Braga).



- Grupo C (1.ª jornada):



Quinta-feira, 29 dez:



Sp. Covilhã - Marítimo, Tiago Antunes (AF Coimbra).



Sp. Braga - Rio Ave, Bruno Esteves (AF Setúbal).



- Grupo D (1.ª jornada):



Quinta-feira, 29 dez:



Benfica - P. Ferreira, Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Sexta-feira, 30 dez:



O árbitro Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, foi designado para dirigir a estreia do Benfica, detentor do troféu, na presente edição da Taça CTT, quando receber na quinta-feira o P. Ferreira.O encontro entre encarnados e pacenses está marcado para as 21H15 de quinta-feira e conta para a primeira jornada do grupo D da prova.

Autor: Lusa