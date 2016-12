O portal 'Footy Headlines', habitualmente bem informado no que a novos produtos desportivos diz respeito, revela esta quarta-feira que a camisola do Benfica para a próxima temporada será inspirada nos equipamentos que foram utilizados pelas águias na era de Eusébio. De acordo com aquele site, o equipamento principal será uma homenagem ao Pantera Negra, devendo ser lançado em julho do próximo ano.De acordo com o 'Footy Headlines', a nova camisola, que será de vermelho vivo e que terá na frente a publicidade da Emirates, deverá "quase de certeza" apresentar um colarinho clássico, conforme era utilizado na década de 60. Além deste pormenor, o mesmo site revela que os calções serão brancos e vermelhos, ao passo que as meias combinarão dois tons de vermelho.

Autor: Fábio Lima