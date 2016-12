Esta temporada, Raúl Jiménez não tem sido o único a mostrar pontaria afinada na hora de marcar um penálti. Se tivermos em atenção todas as competições, a equipa orientada por Rui Vitória tem mesmo mostrado uma eficácia de 100 por cento no que respeita a esta situação do jogo.Raúl Jiménez é mesmo o jogador com mais penáltis batidos. Na última temporada, recorde-se, era Jonas quem pegava na bola sempre que o Benfica beneficiava de um castigo máximo. A lesão do brasileiro abriu as portas ao mexicano, que tem sido infalível. Bateu duas vezes para o centro da baliza e uma vez para a esquerda do guarda-redes.Mitroglou também já apontou um penálti com sucesso, frente ao Real, na Taça de Portugal, e também optou por rematar para o centro. Na Liga dos Campeões, curiosamente, o dono da bola foi sempre Salvio, que marcou nos dois jogos com o Dínamo Kiev.