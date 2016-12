Continuar a ler

"Não vou falar em clubes em concreto. O que posso dizer é que há uma proposta na mesa do Benfica, que eles estão a considerar. Além disso, tenho um encontro marcado com os dirigentes do Benfica. Temos de pensar nas coisas com cautela. O Victor é jovem, já está a jogar num grande clube, a lutar pelos títulos e eles também estão na Liga dos Campeões. Tem um papel essencial no clube, temos de ser cautelosos e pensar bem as coisas. Temos de considerar o que é melhor para ele", explicou.



E como está o defesa no meio de todos os rumores? "Sabe que há uma proposta concreta e está feliz por isso, pois é a prova de que está a fazer as coisas", admitiu o empresário, que mesmo assim volta a deixar claro que o defesa não tem qualquer acordo com o Man. United. "Não vou falar em clubes em concreto. O que posso dizer é que há uma proposta na mesa do Benfica, que eles estão a considerar. Além disso, tenho um encontro marcado com os dirigentes do Benfica. Temos de pensar nas coisas com cautela. O Victor é jovem, já está a jogar num grande clube, a lutar pelos títulos e eles também estão na Liga dos Campeões. Tem um papel essencial no clube, temos de ser cautelosos e pensar bem as coisas. Temos de considerar o que é melhor para ele", explicou.E como está o defesa no meio de todos os rumores? "Sabe que há uma proposta concreta e está feliz por isso, pois é a prova de que está a fazer as coisas", admitiu o empresário, que mesmo assim volta a deixar claro que o defesa não tem qualquer acordo com o Man. United.

A transferência de Victor Lindelöf para o Manchester United está muito perto de se concretizar e, esta quarta-feira, a poucas horas do duelo do Benfica com o Rio Ave, que pode ser o último do sueco na Luz, o empresário do defesa confirmou a existência de uma proposta, mas prefere não revelar se se trata ou não de uma oferta vinda dos red devils."O Victor não tem acordo com nenhum clube. Ainda tem contrato com o Benfica", começa por dizer Hasan Cetinkaya , em declarações ao jornal 'Aftonbladet', numa conversa na qual confessa a existência de uma proposta pelo defesa, mas não revelando o clube em causa.

Autor: Fábio Lima