O Saran Loiret, campeão da ProD2 e atual 8º classificado da Starligue de França, confundiu o Benfica com o Sporting no momento de anunciar a saída do jogador Jernej Papez.Através das redes sociais, o emblema gaulês anunciou na segunda-feira que o esloveno estava de saída para o Sporting, mas os responsáveis leoninos dizem não conhecer sequer o atleta. Na verdade, Jernej Papez está mesmo a caminho de Lisboa, mas vai reforçar o Benfica.Tal comoavançou em tempo oportuno, as águias estavam à procura de um lateral direito depois da grave lesão de Stefan Terzic no clássico com o FC Porto.

Autor: Luís Miroto Simões