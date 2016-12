O jornal inglês 'Daily Star' adianta este domingo que a oficialização da transferência de Victor Lindelöf para o Manchester United ainda não se deu devido ao diferendo que Benfica e Västeras têm, devido a uma cláusula assinada aquando da mudança do defesa sueco para a Luz. Um caso no qual o Västeras reclama o pagamento de 250 mil euros - referentes ao bónus pela presença do defesa em 10 jogos de campeonato e Liga dos Campeões - e que, recorde-se, valeu inclusivamente uma queixa por parte do clube nórdico à FIFA Contudo, apesar desta situação, em Inglaterra diz-se que o negócio - avaliado em 45 milhões de euros - não está em perigo e os red devils esperam mesmo oficializar Lindelöf como seu jogador ainda antes da entrada em 2017. Quanto à sua inscrição pelos ingleses, só poderá ser feita, como se sabe, a 1 de janeiro, quando o mercado de transferências reabrir.

Autor: Fábio Lima