O futuro de Danilo e de Carrillo será no final desta semana avaliado na SAD encarnada. De acordo com as informações recolhidas por Record, estão previstas reuniões para avaliar as situações dos jogadores, que encerram contextos muito distintos. Em comum, porém, têm a possibilidade de saída da Luz já nesta reabertura do mercado.

O caso de Danilo é um pouco mais complexo, até porque está na Luz por empréstimo do Braga. Aos 20 anos, o brasileiro tem acolhido poucas oportunidades por parte de Rui Vitória, cenário que o deixa naturalmente desapontado. O camisola 37 aponta a mais utilização e, caso não possa garanti-la de águia ao peito, veria com bons olhos a saída para novo emblema, para disputar a segunda metade da época. Luís Filipe Vieira, sabe Record, não estava inicialmente recetivo a tocar sequer neste dossiê, mas Jorge Mendes – a Gestifute é detentora de parte dos direitos económicos do jogador – também já fez saber que por esta altura não é favorável a qualquer das partes ter no plantel um jovem ativo sem utilização, não obstante o facto de os tricampeões nacionais terem opção de compra sobre o jogador mediante o pagamento de 15 milhões de euros.

Continuar a ler

É precisamente neste contexto que se abre a janela de uma possível cedência a outro emblema até final da época, podendo as águias exercer da mesma forma a dita opção de compra, mas nesse caso já ‘recuperando’ um ativo que procurou valorização provisória noutra paragem. A esta hipótese, Vieira já concede mais espaço, assim cheguem à SAD propostas interessantes pelo jogador. Há, todavia, uma outra condicionante neste panorama de Danilo e que se prende com... Samaris. Afinal, o responsável máximo das águias só está inclinado a aderir à saída de Danilo, caso o internacional grego não seja transferido nesta janela invernal. O dono da camisola 7 tem projetada a saída desde o último verão e há muito se perfilam interessados, mas Luís Filipe Vieira quer ter maiores garantias de que esta partida poderá mesmo abrir o tal espaço para superior utilização a Danilo. Se Samaris acabar por ficar, ganha força na mesma proporção a referida hipótese de saída de Danilo. Carrillo agita mercado A situação de Carrilo, de 25 anos, é mais linear do que aquela que envolve Danilo. O internacional peruano esteve muito tempo parado antes de chegar à Luz, mas já cumpriu entretanto a pré-temporada e foi utilizado em 15 (quatro como titular) dos 26 jogos oficiais até ao momento disputados pelos encarnados. O dianteiro foi contratado como jogador livre, mas entre comissão de intermediação e prémio de assinatura, a SAD desembolsou por ele 6,6 milhões de euros. Os adeptos benfiquistas vão tendo cada vez menos paciência para o até agora escasso rendimento do jogador e Luís Filipe Vieira está disposto a negociar. Ao empresário do jogador já chegaram muitas sondagens, a avaliar mais seriamente no final desta semana. Brasileiro aponta a jogo com Vizela Com raras oportunidades para competir na Liga e com o seu nome fora dos inscritos na Champions, Danilo aponta às taças como plataformas para tentativa de somar minutos. O brasileiro não foi sequer convocado para o jogo de estreia das águias na presente edição da Taça CTT, contra o P. Ferreira, e tem agora a expectativa de vir a poder somar minutos (seja como titular, ou como suplente utilizado) na partida da segunda jornada da fase de grupos da prova, frente ao Vizela, no Estádio da Luz. Rafa tirou espaço ao dianteiro O plantel encarnado vive atualmente com abundância de elementos para atuarem nas alas e Carrillo também viu o seu espaço encurtado face ao regresso de Rafa, que esteve cerca de dois meses parado, a contas com uma lesão muscular sofrida logo no seu jogo de estreia de águia ao peito, no terreno do Arouca (9 de setembro do ano passado, 4.ª jornada). Depois de o internacional português ter assinalado o seu regresso à competição, no jogo da Taça de Portugal com o Marítimo, o peruano foi deixando de ser o primeiro a ser chamado no banco de suplentes por Rui Vitória. Enquanto Rafa já foi recentemente titular em quatro partidas, Carrillo conheceu tal cenário em apenas uma ocasião, frente ao Real. NÚMEROS 200 minutos disputados por Danilo com o emblema da águia ao peito. Esta é a pior época da ainda curta carreira do médio, de 20 anos, como profissional desde que chegou à Europa para assinar pelo Braga (2014/15) 5 anos é a duração do vínculo contratual de Carrillo. O internacional peruano, depois de ter terminado a ligação ao Sporting, comprometeu-se até 30 de junho de 2021. Está blindado com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros 1 golo festejado pelo internacional peruano ao serviço dos encarnados. Na altura, teve o ‘condão’ de recolocar a equipa em vantagem na Choupana, depois do autogolo de Aly Ghazal e de Tobias Figueiredo ter feito o 1-1

Autores: Filipe Pedras e Vanda Cipriano