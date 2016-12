Rui Costa foi esta terça-feira condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a 15 dias de suspensão, bem como ao pagamento de uma multa no valor de 765 euros.Em causa estão os desentendimentos no túnel que se seguiram ao final da partida entre Arouca e Benfica, em setembro, envolvendo o administrador da SAD encarnada.Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, também foi punido com uma coima, tal como o médico do clube.

Autor: Luís Miroto Simões