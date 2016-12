Haris Seferovic é um jogador seguido há algum tempo na Luz pois termina contrato com o Eintracht Frankfurt em junho de 2017. O jogador não renovou contrato com o clube alemão e, nos últimos meses, recebeu várias propostas que agora vai analisar de forma a definir o seu futuro.Atenta a todo o processo nos últimos meses, a SAD está ciente de que não será fácil conseguir o concurso do atacante dado o elevado número de clubes envolvidos mas, caso surja a possibilidade de trazê-lo para a Luz, os responsáveis encarnados vão avançar. Apesar de não ser obrigado a indemnizar o emblema germânico, a SAD do Benfica sabe que para concretizar o negócio terá sempre de avançar com um avultado prémio de assinatura.A saída de Seferovic do Eintracht está praticamente confirmada, mas o futebolista continua a jogar com regularidade. Na presente temporada até à pausa de inverno regista 13 jogos, nos quais marcou dois golos nas partidas com o Borussia Dortmund e Hamburgo. O clube germânico, sublinhe-se, continua a tentar negociar um novo vínculo com o internacional suíço.