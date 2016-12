Depois de muitos avanços e recuos, Cristian Arango foi, afinal, contratado pelo Millonarios. A confirmação foi deixada esta madrugada pelo clube colombiano no seu site oficial, num artigo no qual anuncia o entendimento com o Envigado para a aquisição dos direitos do avançado e ainda a assinar de um contrato válido por três temporadas.Contudo, na mesma nota, o Millonarios recorda o Benfica e o protocolo que tem acertado com os encarnados, o que deixa a entender que o dianteiro poderá vir para Portugal caso se evidencie no conjunto de Bogotá. "A sua qualidade e habilidade tornaram-no num dos atacantes com maior projeção na Colômbia e equipas como o Benfica, com quem temos um protocolo internacional, demonstraram interesse a curto prazo no jogador", pode ler-se na nota.

Autor: Fábio Lima