O futebolista, de 27 anos, tem sido utilizado esta época na zona central da defesa e do meio campo, neste caso desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico do Paços e com notórios ganhos para a equipa.



Para a visita ao Benfica, Vasco Seabra já poderá contar, no entanto, com Christian, médio brasileiro que esta época conta apenas 30 minutos de utilização, na derrota por 5-3 em Guimarães, a 26 de agosto, antes de lesionar-se com gravidade num joelho.



O defesa Marco Baixinho, do P. Ferreira, realizou esta segunda-feira treino condicionado e dificilmente recuperará a tempo de defrontar o Benfica, a três dias do arranque do grupo D da Taça da Liga.Marco Baixinho, que já falhou o jogo com o Feirense, na última jornada da Liga NOS, devido a um problema muscular, treinou-se de forma condicionada, juntamente com Romeu, ambos à parte do grupo de trabalho, e a sua utilização com o Benfica, na quinta-feira, está comprometida.

Autor: Lusa