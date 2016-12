A época de estreia na Europa está a ser marcada pela veia goleador. Cervi conta 5 golos em 21 jogos realizados. No capítulo dos remates certeiros, pulveriza os registos de Di María e Nico Gaitán, seus antecessores no Benfica.

Na época de estreia (2007/08), o agora jogador do PSG não tinha qualquer golo marcado, por altura do Natal, embora tivesse mais jogos realizados (23),mas com menos presenças no onze – 13, contra 18 do ex-Rosario Central.

