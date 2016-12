Continuar a ler

Frango à mesa



Enquanto o ano novo não chega, Cervi desfruta de uns dias de descanso no calor da Argentina. À mesa de Natal, aliás como é um hábito e tradição, a família de Cervi vai ter frango assado no forno e costeletas na brasa. Estas são as comidas que Cervi adora e das quais mais sente saudades, pelo menos no que aos temperos diz respeito. A carne, essa, é acompanhada por salada russa, um acompanhamento que o benfiquista não dispensa nesta quadra. Tal como não nega a salada de frutas como sobremesa. Quase certo será que o camisola 22 vai ser o cozinheiro de serviço no que aos grelhados diz respeito. Enquanto o ano novo não chega, Cervi desfruta de uns dias de descanso no calor da Argentina. À mesa de Natal, aliás como é um hábito e tradição, a família de Cervi vai ter frango assado no forno e costeletas na brasa. Estas são as comidas que Cervi adora e das quais mais sente saudades, pelo menos no que aos temperos diz respeito. A carne, essa, é acompanhada por salada russa, um acompanhamento que o benfiquista não dispensa nesta quadra. Tal como não nega a salada de frutas como sobremesa. Quase certo será que o camisola 22 vai ser o cozinheiro de serviço no que aos grelhados diz respeito.

Cervi tem bem traçados todos os objetivos para o novo ano e, em termos profissionais, deseja estabilizar na equipa do Benfica, um clube que, diz fonte próxima do jogador ao nosso jornal, o impressionou desde a primeira hora. Assim que aterrou em Lisboa, Chucky rendeu-se ao Estádio da Luz e também às instalações do Campus no Seixal."O balanço é muito bom, já que a adaptação foi muito boa e teve muitos minutos em campo. Por isso, a sua grande expectativa é consolidar a sua posição na equipa principal", confessou um amigo de Cervi.

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina