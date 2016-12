Continuar a ler

Os 6 golos de Cervi nesta época:



- Sp. Braga (Supertaça, vitória por 3-0)

- Besiktas (Liga dos Campeões, empate 1-1)

- Feirense (Liga NOS, vitória por 4-0)

- Dínamo Kiev (Liga dos Campeões, vitória por 2-0)

- Marítimo (Taça de Portugal, vitória por 6-0)

Franco Cervi carimbou esta quinta-feira a competição que lhe faltava, ao marcar ao P. Ferreira na Taça CTT. O argentino, que somou o sexto golo com a camisola das águias, não é tímido no que a novas provas diz respeito. Senão vejamos:Começou por celebrar no primeiro encontro oficial da época em Aveiro, diante do Sp. Braga, na Supertaça. Festejou depois na Liga dos Campeões, onde alvejou as balizas de Besiktas e Dínamo Kiev. Pelo meio houve a estreia a marcar na Liga NOS, na receção ao Feirense. Seguiu-se o carimbo na Taça de Portugal, integrando a goleada ao Marítimo. Por fim, esta quinta-feira estreou-se na Taça CTT e abriu o ativo na Luz à passagem do minuto 40.

Autor: Luís Miroto Simões