O Celtic está interessado em Guillermo Celis, médio-defensivo colombiano que chegou ao Benfica no último verão. De acordo com informações do jornal 'The Scottish Sun', o jogador colombiano está a ser acompanhado de muito perto pelos Católicos de Glasgow, que têm a concorrência do Dínamo Kiev e do Club Brugge.

Contratado ao Junior Barranquilla, Celis soma apenas cinco partidas pelos encarnados, duas delas no campeonato. No total, esteve em campo 133 minutos.

Autor: Sérgio Krithinas