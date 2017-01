Pedro Cassiano Neves, um dos membros da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho, foi acusado ontem pelos comentadores associados ao Benfica, André Ventura e Pedro Guerra, de ter em mãos o processo instaurado pelo Instituto do Desporto (IPDJ) aos incidentes do túnel de Alvalade no Sporting-Arouca.Contactado pelo Record, Pedro Cassiano Neves disse que a acusação "não bate certo, pois não sou instrutor de nada, mas vindo de que quem vem é de esperar qualquer disparate".