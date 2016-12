Victor Lindelöf tem sido notícia de destaque ao longo das últimas semanas devido à possibilidade de rumar ao Manchester United, mas, ao mesmo tempo, devido ao diferendo entre o Benfica e o Västeras, clube no qual o defesa-central iniciou a carreira de futebolista. Agora, o presidente do emblema da 4.ª divisão da Suécia voltou à carga, criticando, novamente, uma atitude que considera incorreta por parte dos responsáveis do clube da Luz. Bengt-Ake Nilsson diz mesmo que o Benfica está a tratar o Västeras "como lixo".



"É isso que tem acontecido este tempo todo. Têm-nos tratado como lixo", afirmou Nilsson, em declarações ao diário sueco 'Aftonbladet', quando confrontado com a possibilidade de os encarnados negociarem Lindelöf juntamente com Nélson Semedo, com o Manchester United, de forma a terem de pagar menos dinheiro ao Västeras.





"O Benfica é um dos maiores clubes da Europa e nós somos de uma pequena região nórdica. Pensam, por isso, que nos vamos intimidar quando levantam a voz. Têm-nos tratado assim o tempo todo, mas não vamos ceder", afirmou o presidente do Västeras, deixando claro que a queixa na FIFA mantém-se.



"Acreditamos que vamos chegar até o fim. A FIFA não tem a melhor reputação do Mundo, mas acreditamos que nos vão dar razão."



Recorde-se que o Västeras exige o pagamento de um valor a rondar os 250 mil euros como um bónus incluído no primeiro contrato de Lindelöf. Essa alínea referia que, depois de o defesa participar em 10 jogos de águia ao peito, na Liga ou na Liga dos Campeões, os encarnados teriam de desembolsar esse valor.



Autor: Pedro Ponte