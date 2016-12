Continuar a ler

Cumprida esta partida, o plantel do Borussia parte agora para um período de (mini)férias, estando o regresso aos encontros oficiais marcado para daqui a um mês, diante do Werder Bremen.



Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

O Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, finalizou esta terça-feira a primeira metade da Bundesliga, antes da paragem de inverno, com mais um resultado menos positivo, somando o quarto empate consecutivo (um na Liga dos Campeões e três na Liga alemã). Esta noite, na receção ao Augsburgo, os pupilos de Thomas Tuchel não passaram do 1-1 e, desta forma, vão para o período de férias a, pelo menos, 10 pontos do primeiro lugar - podem ser 13, caso Bayern ou Leipzig vençam -, atualmente no 4.º posto, mas com possibilidade de acabar a 16.ª ronda em 7.º.No Signal-Iduna-Park começou melhor o Augsburgo, que ao intervalo vencia por 1-0, mercê do golo de Dong-Won Ji, apontado aos 33'. A resposta dos amarelos de Dortmund surgiria já no segundo tempo, por intermédio de Ousmane Dembélé, aos 47', tento que seria insuficiente para impedir o quarto jogo sem triunfar da formação adversária do Benfica na Champions.

Autor: Fábio Lima