O Besiktas terá feito uma aproximação ao Benfica na tentativa de perceber quais as possibilidades de um negócio por Guillermo Celis, segundo informações adiantadas pela imprensa turca.Segundo o portal 'Kanal a Haber', o emblema turco, que tem Talisca no plantel, emprestado precisamente pelo Benfica, pensa no médio colombiano para ocupar o lugar do canadiano Atiba Hutchinson, que estará de saída.Contratado no último verão ao Junior Barranquilla, Celis não tem sido aposta regular por parte de Rui Vitória na equipa principal do Benfica. Em 2016/17, o médio, de 23 anos, soma 5 partidas e 133 minutos.

Autor: Pedro Ponte