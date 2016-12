Continuar a ler

Na final realizada em Porto Alegre, o avançado começou por marcar aos 54 minutos, restabelecendo empate, num lance em que o guarda-redes do Botafogo, Diego, foi mal batido. Até final, as duas equipas conseguiriam mais um golo cada.



Já no desempate por penáltis, Natel marcou o último, depois de Victor Lindenberg, do Botafogo, ter atirado para defesa de Denis.



Leo Natel, avançado brasileiro que está cedido ao São Paulo, foi considerado o melhor jogador do campeonato brasileiro sub-20, em consequência da votação de treinadores e jornalistas.Este domingo, o jogador, de 19 anos, foi decisivo, ao marcar o penálti quer permitiu ao conjunto tricolor conquistar a Taça RS, na final com o campeão Botafogo (5-3, após 2-2 no final do tempo regulamentar).

Autor: Nuno Martins