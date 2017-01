Continuar a ler

Segunda jornada do grupo D da Taça CTT (19h15)Manuel Oliveira (AF Porto)Ederson; André Almeida, Jardel, Lisandro e Yuri Ribeiro; Samaris e Pizzi; Carrillo, Zivkovic, Jonas e MitroglouSuplentes: Paulo Lopes, Nélson Semedo, André Horta, Danilo, Rafa, Gonçalo Guedes e Luka JovicRui VitóriaPedro Albergaria; Dani Coelho, João Sousa, João Cunha e Elízio; Alex Porto, Luís Ferraz e Homero; Tiago Ronaldo, Diogo Lamelas e KukulaSuplentes: Guedes, Felipe Augusto, Tiago Martins, André Pinto, Miguel Oliveira, Helinho e DaniRui QuintaJá o técnico vizelense, que não conta com os lesionados João Pedro, Panin, Fábio Martins e João Vieira deverá apostar em Paulo Ribeiro, Dani Coelho, Miguel Oliveira, João Cunha, Elízio; Dani, Luís Ferraz e Tiago Martins; Helinho, Diogo Lamelas e Kukula.Numa partida que será dirigida pelo árbitro Manuel Oliveira, o Benfica deverá alinhar com o seguinte onze: Ederson, Nélson Semedo, Lisandro, Jardel e André Almeida; Samaris, Horta, Carrillo, Zivkovic, Jonas e Mitroglou.Numa lista com 20 jogadores, destaque para a chamada de Kalaica, Jovic e Yuri Ribeiro, presenças habituais na equipa secundária das águias.Possivelmente já a pensar na deslocação ao reduto do V. Guimarães, no sábado, Vitória deixou alguns dos habituais titulares do onze benfiquista de fora da convocatória, como é o caso de Lindelöf, Luisão, Fejsa, Cervi ou Raul Jiménez. O que vem contrariar um pouco a ideia que procurou transmitir na antevisão da partida, onde afirmou que iria efetuar apenas "uma ou outra alteração", na receção ao conjunto liderado por Rui Quinta.Frente a uma equipa do segundo escalão do futebol português, a equipa de Rui Vitória parte, teoricamente, como favorita, mas o discurso do facilitismo não entra nas palavras do técnico que prometeu que irá "escolher os melhores de acordo com o contexto".Boa tarde. A partir das 19h15, Benfica e Vizela medem forças no grupo D da Taça CTT com vista a alcançar o primeiro lugar, o único que garante o apuramento para as meias-finais da prova.