O Benfica somou este sábado a nona vitória em outros tantos encontros do campeonato nacional de voleibol, batendo o Sp. Caldas, fora de casa, por 3-1, com parciais de 23-25, 25-16, 25-21 e 25-14.Os encarnados, comandados por José Jardim, somam agora 27 pontos, mais 5 do que o Fonte do Bastardo e 7 do que o Sp. Espinho, que ainda defronta o VC Viana.

Autor: Fábio Lima