A mudança implementada demorou o seu tempo a ser entendida, isto porque a dinâmica da equipa vivia muito da qualidade de passe e visão de jogo de Diogo Dantas e da velocidade e criatividade de Embaló, ambos condicionados pela nova forma de jogar.



O golo de Miguel Nóbrega, em cima do final do primeiro tempo (40’), trouxe aos forasteiros confiança e com ela o Benfica fez uma segunda parte brilhante, onde em nenhum momento perdeu o controlo da partida.

A sua superioridade refletiu-se, por isso, de forma natural no marcador. Primeiro, através de uma grande penalidade cometida por Diogo Lousada sobre Embaló, que o segundo não desperdiçou (62’). Depois, Diogo Capitão fechou as contas da partida, já para lá do tempo regulamentar (90’+3).



Com esta vitória, o Benfica aproveitou o empate do Sporting para se 'colar' aos leões, tendo agora os mesmos 10 pontos que os verde e brancos após quatro jogos. Contudo, o Sporting lidera por ter melhor diferença de golos.



Consulte os resultados e a classificação da Zona Sul.





Solidariedade e espírito coletivo, são as palavras que melhor descrevem a vitória do Benfica no terreno do Real, por 3-0. Um triunfo que permite às águias igualar o Sporting no topo da tabela classificativa da segunda fase do campeonato nacional de juvenis – Zona Sul. Isto depois do deslize dos leões, no Restelo (1-1).Reduzidos a dez elementos desde os 21 minutos, por expulsão de Fábio Baldé após dura falta sobre Castanheiro, os encarnados viram-se forçados a reorganizar a sua estratégia inicial (4x3x3), apostando num 4x3x2 que obrigou ao recuo de um dos seus elementos mais ofensivos (Marko Martinovic), sob forma de garantir maior segurança no centro do terreno, zona afetada pela expulsão.

Autores: Flávio Miguel Silva e Tiago Pombo