Vanja Milinkovic-Savic tem apenas 19 anos mas já desperta a atenção de vários clubes de renome do futebol europeu. O guarda-redes do Lechia Gdansk, que tem uns impressionantes 2,02 metros, recebeu uma proposta do Ajax, segundo o portal polaco "Goal24", e agora cabe ao Benfica conceder uma resposta. Confuso? Passamos a explicar.



O jovem guardião internacional pelas camadas jovens da Sérvia foi envolvido no negócio de João Nunes em agosto passado. O antigo capitão da equipa B do Benfica segue agora carreira no Lechia onde também atuam os portugueses Marco e Flávio Paixão e ficou acordado que os encarnados passariam a ter direito de preferência por Milinkovic-Savic até 2019 como contrapartida.





A direção da formação de Gdansk está a analisar a proposta holandesa pelo habitual titular entre os postes e, em caso de aceitar o que foi oferecido, o Benfica terá ainda uma última palavra, podendo ficar com Milinkovic-Savic se igualar o que foi oferecido pelo Ajax.



Vanja Milinkovic-Savic, nascido em Ourense (Espanha), conta com 18 encontros disputados em 2016/17 e está agora a dar cartas como sénior depois de ter passado pelo Manchester United sem sucesso. Não conseguiu visto de trabalho em Inglaterra e voltou ao país-natal onde se estreou como profissional em 2014/15, pelo Vojvodina. Daí rumou a Gdansk onde está desde 2015.

Autor: Flávio Miguel Silva