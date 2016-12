Continuar a ler

Na primeira parte as águias ainda exerceram algum domínio mas o Sacavenense foi também uma equipa perigosa em termos ofensivos e, se não fosse a acção do guarda-redes Celton Biai (26’) no frente a frente com Dagmar Pinto, o resultado ao intervalo poderia ser outro. Na segunda parte a equipa de Sacavém, que realizou uma boa exibição, foi a que mais perto esteve do golo em várias ocasiões.Com este resultado, o Benfica sobe ao segundo lugar da Zona Sul na segunda fase do campeonato nacional de juvenis, com 7 pontos. O Sporting é líder com 9.