Fecha-se a cortina de um ano glorioso para o Benfica. O recorde de triunfos até já tinha sido alcançado frente ao Rio Ave, mas as águias cimentaram o domínio com a 44.ª vitória neste ano civil, o melhor registo na história do clube da Luz. Fica, assim, ultrapassada a marca de 42 vitórias alcançada sob o comando de Jorge Jesus, então em 2014. Vitória fica já no topo da lista ao conseguir a 4.ª temporada acima das quatro dezenas de triunfos: 44 (2016), 42 (2014), 40 (2013) e 40 (2011).Às 44 vitórias somam-se cinco empates e somente cinco derrotas, com FC Porto (1-2), Bayern (0-1), Nápoles (2-4 e 1-2) e Marítimo (1-2). Diga-se ainda que, desta forma, as águias igualam o recorde nacional que pertence ao FC Porto de 2010, também com 44 jogos vencidos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto