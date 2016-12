Continuar a ler

A segunda situação de vantagem para os gaienses resultou de um livre direto executado por Tiago Soares que Coelho finalizou. Porém, primeiro por Miguel Ângelo e depois pelo irrequieto Chaguinha, os encarnados deram a volta ao resultado, apontando, de rajada, os dois golos que lhe conferiam tranquilidade para a segunda parte.



Com uma vantagem confortável, o Benfica entrou no segundo tempo com um futsal mais calculista, passando a trocar a bola com mais precisão. Isto permitiu impedir a reação dos gaienses, que apenas conseguiram reduzir logo após o reatamento, por Fábio Lima.



Quando, nos três últimos minutos, o Modicus recorreu ao guarda-redes avançado, uma perda de bola poderia ter resultado no quinto golo do Benfica, mas o remate de Rafael Henmi bateu no poste. A vitória encarnada, no entanto, estava garantida e foi dedicada ao júnior Bruno Graça, lesionado no dérbi da véspera.



Pedro Henriques de saída



O treinador do U. Pinheirense, Pedro Henriques, colocou ontem o seu lugar à disposição. A direção do emblema de Valbom vai analisar o pedido e tomará hoje uma decisão, que será revelada em comunicado.

O Benfica foi a Gaia bater tangencialmente o Modicus, com um resultado igual ao do rival Sporting (4-3), do qual continua a três pontos de distância. O nono triunfo dos comandados de Joel Rocha traduziu-se na segunda derrota consecutiva da formação gaiense, a qual, no entanto, se bateu com enorme determinação, num jogo de grande intensidade.Aliás, o cinco orientado por Emídio Rodrigues, embora cometendo alguns erros que o Benfica aproveitou da melhor maneira, foi até o primeiro a marcar (6’), quando Pedrinho, acabado de entrar, desfeiteou Bebé, um dos pilares dos encarnados. A vantagem dos locais não durou muito. Embora os gaienses tenham estado em vantagem por duas vezes (aos 6’ e 16’), o poderio encarnado deu bastante que fazer ao Modicus, que teve no guardião Rui Pedro uma pedra-base, assumindo-se como um dos melhores elementos em campo.

Autor: Massa Constâncio