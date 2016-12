Continuar a ler

Os exames médicos confirmaram, porém, o pior cenário para o sérvio de 22 anos: vai ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica e, de acordo com a primeira avaliação, a recuperação deverá durar entre 6 e 9 meses.Isto significa que a temporada acabou para Stefan Terzic. Por essa razão, o Benfica ponderou as alternativas e decidiu ir ao mercado para colmatar a ausência do sérvio. Os dirigentes encarnados vão debruçar-se sobre este cenário no final da semana, não estando, ainda, em cima da mesa qualquer proposta.O Benfica fez todos os possíveis para que Terzic não fosse operado, mas isso acabou por não acontecer. A partir de agora, inicia-se o processo de substituição, que deverá ficar concluído até final deste mês. Depois de concluída a 18ª jornada do campeonato, entre hoje e amanhã, a competição tem um interregno de três semanas, sendo apenas reatada a 14 de janeiro, com o Benfica a ter de deslocar-se ao recinto do Sporting da Horta para a 19ª jornada.Stefan Terzic, que já jogou na Bósnia, Alemanha, Macedónia e Espanha, foi um dos reforços da equipa liderada pelo espanhol Mariano Ortega, que atualmente ocupa a 3ª posição no campeonato, liderado pelo FC Porto.Terzic vinha correspondendo às expectativas da equipa técnica e dos adeptos encarnados. E apesar de ficar afastado até final desta temporada, o Benfica vai manter o vínculo contratual com o jogador, dotado de boa técnica e bem constituído fisicamente (1,95 metros e 93 quilos).A direção de Luís Filipe Vieira manteve uma forte aposta no andebol, apesar de nos últimos anos as águias terem falhado a conquista do título nacional. A última vez que o Benfica foi campeão aconteceu em 2007/08.