Com este resultado, o Benfica soma 41 pontos e está a 11 do Sporting que também venceu hoje.



O Benfica não teve dificuldades em levar de vencido o Loures por 6-1, 10º e antepenúltimo classificado da Zona Sul do campeonato nacional de juniores. Em jogo a contar para a 18ª jornada, os encarnados voltaram aos triunfos depois de na última ronda terem perdido no reduto do V. Setúbal (1-0). Ao intervalo, o marcador registava um já desiquilibrado 3-0 no Seixal.Diogo Pinto, David Tavares (de penálti), Mesaque Dju (2) e Macierzynski (2, um deles de penálti) fizeram os golos da equipa de João Tralhão. O Loures apenas reduziu para 6-1 aos 88 minutos por João Paz.

Autor: Flávio Miguel Silva