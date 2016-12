O Benfica, que à entrada para a 12.ª jornada da Liga Portuguesa de basquetebol, era líder da classificação, a par de FC Porto e Galitos, do Barreiro, poderá perder esse estatuto, em virtude da derrota, por 68-65, consentida este sábado no reduto do V. Guimarães, caso os dragões vençam, como é previsível, o Eléctrico FC.No confronto disputado no Minho, os vimaranenses foram sempre mais dominadores, tendo vencido os dois primeiros parciais, por 22-20 e 14-11, perdendo o terceiro, por 11-18, e voltando a ganhar o quarto, por 21-16. A 11 segundos do fim, as equipas encontravam-se empatadas (65-65), mas o triplo de Andrew Ferry, a 2 segundos do final, acabou com a resistência.Andrew Ferry foi o segundo melhor marcador da equipa da casa, com 13 pontos, só superado por Neboja Dukity, com 15. No Benfica, Damian Hollis e Raven Barber revelaram-se os melhores finalizadores, com 21 e 17 pontos, respetivamente. Registos insuficientes para que o Benfica regressasse a casa com o triunfo e, dessa forma, mantivesse segura a liderança do Liga portuguesa de basquetebol.

Autor: João Lopes