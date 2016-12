Parece tudo desenhar-se para que Simón Ramírez seja, muito em breve, jogador do Benfica. Para lá das informações que dão conta da aproximação entre as partes, o lateral direito do Huachipato ficou esta terça-feira da lista de pré-convocados de Héctor Robles para o estágio da Seleção chilena Sub-20, de preparação para o Sul-Americano da categoria, o que dá força à sua possível mudança para a Luz.A informação é noticiada esta terça-feira pelo jornal 'AS', na sua edição chilena, sendo igualmente revelada pelo diário chileno 'La Tercera'. Contudo, neste último jornal é revelado que há já um princípio de acordo entre o Benfica e o Huachipato, faltando apenas definir alguns detalhes para que a operação seja concluída. Já a viagem do jogador para a Europa, de acordo com o 'La Tercera', apenas se dará em 2017.Recorde-se que, conformeavançou, Ramírez deverá custar ao Benfica 700 mil euros , tendo à sua espera um contrato válido por cinco anos com as águias. Inicialmente, o lateral de 18 anos será integrado na equipa B.

Autor: Fábio Lima