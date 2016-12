Continuar a ler

R - E continua a manter contacto com os amigos que deixou em Portugal, claro.



AM – Claro que sim! Quando tenho tempo apanho o avião e vou a Lisboa. Até tinha programado ir ainda este ano a Portugal, mas não tenho encontrado tempo. Mas até tenho casa na Aroeira, ainda, por isso vou sempre voltar para rever os amigos. Tenho uma ligação muito forte ao Benfica e faço questão de mantê-la. Foi uma relação muito forte que criei, tenho muito orgulho por ter jogado no Benfica. Aproveito para desejar um feliz Natal aos benfiquistas. Que 2017 termine com a conquista do título!

AM – Ainda é muito cedo para deixar de jogar. Os guarda-redes jogam muito tempo, agora. Estou a avaliar todas as hipóteses para tentar encontrar uma solução no mercado de janeiro.

Autor: Pedro Ponte