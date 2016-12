Continuar a ler

Valencia não chega tão alto



O Valencia esteve muito perto de contratar Guedes na última janela de transferências e, como o nosso jornal adiantou oportunamente, deixou na altura o negócio ‘apalavrado’ para janeiro, a troco de 30 milhões de euros. No entanto, face à evolução do jovem, o próprio Luís Filipe Vieira considerou baixo este montante, daí ponderar uma renegociação do valor em alta. Perante este cenário – e também a existência de uma concorrência disposta a apresentar melhores condições –, o clube che não tem disponibilidade financeira para voos mais altos. O Valencia esteve muito perto de contratar Guedes na última janela de transferências e, como o nosso jornal adiantou oportunamente, deixou na altura o negócio ‘apalavrado’ para janeiro, a troco de 30 milhões de euros. No entanto, face à evolução do jovem, o próprio Luís Filipe Vieira considerou baixo este montante, daí ponderar uma renegociação do valor em alta. Perante este cenário – e também a existência de uma concorrência disposta a apresentar melhores condições –, o clube che não tem disponibilidade financeira para voos mais altos.

O Arsenal está a apertar o cerco a Gonçalo Guedes. Os gunners há muito seguem o polivalente internacional português, mas de acordo com a imprensa inglesa o assédio vai agora intensificar-se. Afinal, o técnico Arsène Wenger começa a recear seriamente perder Alex Chamberlain – o jovem estará descontente por ser muitas vezes substituído e, apesar de ter apenas mais um ano e meio de contrato, não vê abertas negociações para uma renovação – para o Manchester City, onde Pep Guardiola o vê com bons olhos.Ora, tentando precaver uma eventual saída de Chamberlain já na próxima reabertura do mercado, os responsáveis do Arsenal viraram já agulhas de forma mais assertiva para Guedes e, segundo os diários britânicos, um ‘olheiro’ do clube londrino estará hoje no Estádio da Luz para assistir à atuação do jogador encarnado, de 20 anos, no enconttro contra o Rio Ave.

Autor: Filipe Pedras