Manuel Oliveira será o árbitro do Benfica-Vizela, da 2.ª jornada da fase de grupos da Taça CTT, do próximo dia 3 de janeiro. Trata-se do regresso do juiz portuense ao Estádio da Luz, depois da polémica atuação no encontro do campeonato com o V. Setúbal que levou à suspensão a Luís Filipe Vieira.

Na altura, o presidente do Benfica não escondeu a sua revolta, protestando com João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem (CA), que estava na bancada. Mais tarde, o Conselho de Disciplina acabaria por suspender o líder das águias por dois meses, um castigo entretanto suspenso pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

O histórico de conflitos dos encarnados com Manuel Oliveira vem da época passada, depois do encontro com o Rio Ave, também na Luz. Nessa altura, Vieira chegou mesmo a pedir que não voltasse a ser nomeado para jogos do Benfica.



No V. Setúbal-Sporting, também da próxima semana, estará Rui Oliveira, da AF Porto, enquanto o Moreirense-FC Porto será dirigido por Luís Godinho, de Évora. O CA voltou a mostrar que não tem árbitros na jarra e que vai continuar a nomear juízes que foram alvo de contestação por parte dos clubes grandes. Esta semana, também na Taça CTT, Fábio Veríssimo irá dirigir o Benfica-Paços de Ferreira desta quinta-feira, depois da polémica atuação no encontro em Arouca, em setembro. Para o FC Porto-Feirense de sexta-feira, foi nomeado João Pinheiro, um árbitro que esteve na mira dos dragões depois da atuação em Setúbal.

Autor: Sérgio Krithinas