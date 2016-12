Continuar a ler

Recorde-se que o Millonarios também já se informou sobre a possibilidade de receber Guillermo Celis por empréstimo a partir de janeiro. A parceria firmada entre os cafeteros e as águias, no início de novembro, aproximou os dois clubes que, desde logo, se comprometeram a incluir jogadores na mesma. Esta movimentação por Arango surge, precisamente, na sequência deste acordo, assim como o interesse do Millonarios por Celis.



Neste momento, o mercado encarnado agita-se em terras colombianas e, brevemente, haverá mesmo novidades. Arango está praticamente garantido. Recorde-se que o Millonarios também já se informou sobre a possibilidade de receber Guillermo Celis por empréstimo a partir de janeiro. A parceria firmada entre os cafeteros e as águias, no início de novembro, aproximou os dois clubes que, desde logo, se comprometeram a incluir jogadores na mesma. Esta movimentação por Arango surge, precisamente, na sequência deste acordo, assim como o interesse do Millonarios por Celis.Neste momento, o mercado encarnado agita-se em terras colombianas e, brevemente, haverá mesmo novidades. Arango está praticamente garantido.

Cristian Arango deverá ser confirmado como reforço do Benfica nos próximos dias, mas, segundo apurou o nosso jornal, o futuro do avançado colombiano, de 21 anos, vai passar pelo empréstimo ao Millonarios, emblema de Bogotá com o qual o Benfica assinou um protocolo.Fonte próxima do Envigado, clube que Arango representa desde 2013, disse a Record que os dois emblemas estão perto do acordo, faltando, apenas, definir a duração do contrato que vai ligar aos encarnados um jogador que já passou pela equipa B do Valencia. Segundo apurámos, em cima da mesa está um vínculo de três temporadas para o atacante.