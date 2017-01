Rui Vitória deverá hoje proceder a algumas alterações no onze relativamente ao jogo de estreia na Taça CTT, frente ao P. Ferreira, estando abertas as portas do regresso à titularidade para elementos como André Horta ou Jonas.

Tendo em conta que, no próximo dia 7, há jogo para o campeonato na Cidade Berço, o técnico planeia algumas mudanças para a receção a uma equipa recém-chegada à II Liga. Assim, a defesa deverá assistir à troca de Luisão por Lisandro López, numa ótica de poupança do capitão para o dito compromisso da Liga, no terreno do V. Guimarães. Nas laterais, recorde-se, as opções são escassas e tudo deverá manter-se, mas no meio-campo Samaris irá, tudo indica, ter nova chance no onze, o que já não acontece desde o jogo da Taça de Portugal com o Real (14 de dezembro). A parceria do grego tem forte possibilidade de se verificar com André Horta, que saltou do banco no último jogo de 2016 e poderá agora repetir um cenário que não conhece desde a deslocação ao terreno do Nápoles (28 de setembro).

Nas alas, Zivkovic tem via para abraçar novamente o onze, à imagem do que aconteceu frente a 1º de Dezembro e Real Massamá. Jonas, que tem conhecido utilização crescente, está apontado igualmente à titularidade, mais de quatro meses depois do seu último jogo nessa condição – 27 de agosto, na Choupana.

Autor: Filipe Pedras