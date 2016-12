Continuar a ler

Recorde-se que Paulo Andrade, igualmente comentador da CMTV, é antigo administrador da SAD leonina.



As eleições no Sporting estão agendadas para março do próximo ano e, além do atual presidente Bruno de Carvalho, apenas Paulo Paiva dos Santos já anunciou a candidatura.

André Ventura, comentador afeto ao Benfica da CMTV, desafiou o seu "colega de painel" Paulo Andrade a avançar com uma candidatura à presidência do Sporting, sublinhando que, se os encarnados estivessem "naquele estado", não hesitaria a avançar também na corrida à liderança do clube da Luz."Já não dá para aguentar mais ver o Paulo Andrade constantemente a defender esta direcção e este treinador do Sporting. Quem ama verdadeiramente o futebol não o pode fazer. Fica aqui, portanto, o desafio ao meu colega de painel: que se lance à presidência do seu clube em nome da responsabilidade e da credibilidade. Há momentos na história em que temos de sair do conforto do ecrã e assumir as nossas responsabilidades. Se o meu clube estivesse naquele estado...eu não pensaria duas vezes!", pode ler-se no post publicado na sua página de Facebook.

Autor: Sofia Lobato