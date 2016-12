André Ventura, comentador afeto ao Benfica na CMTV, respondeu às acusações de Bruno de Carvalho de que o professor universitário de direito é um ponta-de-lança da comunicação do clube encarnado, referindo que o que o presidente leonino queria mesmo era ter comentadores como os que defendem o emblema da Luz."Não, não sou [ponta-de-lança da comunicação]. Já o disse várias vezes e vou voltar a repetir, nunca escondi a amizade nem admiração pelo trabalho e pela obra feita por Luís Filipe Vieira. Aliás, a obra fala por si, como o Benfica respondeu logo no próprio dia ou no dia seguinte. Eu raramente ouvi Luís Filipe Vieira a falar de Bruno Carvalho. Já o contrário é recorrente. Quando ouvi esta entrevista pela primeira vez notei que Bruno de Carvalho acha que eu sou uma espécie de guarda avançada da comunicação do Benfica. Como se viu, recentemente, o Benfica tem um departamento de comunicação... muito bem entregue, respondeu na hora a esta situação, explicou o que tinha de explicar, não o fez através de posts atabalhoados como o senhor Saraiva faz no Facebook", explicou André Ventura no programa 'Pé em Riste', da CMTV.O professor universitário prosseguiu na mesma toada: "O Benfica tem um diretor e um departamento de comunicação que o fazem. Agora, o que eu acho aqui, o que o Bruno de Carvalho está a dizer é que, de facto, tem pena de não ter comentadores do Sporting assim. Há uma parte em que Bruno de Carvalho diz que 'se eu tivesse o senhor André Ventura, o senhor Pedro Guerra ou o senhor Rui Gomes da Silva, eu vivia feliz!'. Ele está a dizer ao senhor Paulo Andrade, ao senhor Fernando Mendes e aos senhores Pina e outros: 'vocês não fazem o trabalho como deve de ser!'"

Autor: João Lopes