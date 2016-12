A presença de André Horta sem limitações é a grande novidade no treino do Benfica desta terça-feira, o primeiro depois do regresso das águias do curto período de férias. O médio, que já não estava no último boletim clínico divulgado pelo clube, poderá voltar à competição já esta quinta-feira, no encontro com o Paços de Ferreira, a contar para a Taça CTT.

Quem continuará de fora são Grimaldo, Júlio César, Eliseu e Salvio, todos limitados por problemas físicos, como se pode ver nas imagens transmitidas pela BTV.