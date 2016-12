A receção ao Paços de Ferreira também pode promover o regresso de André Horta à competição. O médio, de 20 anos, sofreu uma lesão miotendinosa na face posterior da coxa esquerda e, desde então, tem estado afastado do leque de opções de Rui Vitória.Titular indiscutível no meio-campo encarnado na primeira fase da temporada, o jovem disputou o seu último jogo pelos tricampeões nacionais no passado dia 6 de novembro, frente ao FC Porto. Seguiu-se a lesão e a consequente paragem relativa ao tempo de recuperação. Convém sublinhar que o camisola 8 já não constava do boletim clínico para o encontro com o Rio Ave, mas Rui Vitória optou por não chamar o futebolista por ainda não reunir os índices físicos necessários para lutar por um lugar no onze. O castigo aplicado a Pizzi pode assim acelerar o regresso de Horta.Outra hipótese que o treinador do Benfica tem para ocupar a posição de 8 frente aos pacenses é Samaris. Contudo, dadas as soluções que Rui Vitória tem, é pouco provável que o internacional grego seja o substituto de Pizzi.