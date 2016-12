Continuar a ler

O internacional sub-21 começou a temporada a titular, ao lado de Fesja, mas perdeu o lugar para Pizzi, depois de ter sofrido uma recaída ao serviço da seleção orientada por Rui Jorge, a 13 de novembro. A última partida que o médio realizou foi no Dragão, diante do FC Porto (entrou aos 59 minutos, no empate a um golo), a 6 de novembro.



No boletim clínico do Benfica mantêm-se Júlio César, Eliseu, Grimaldo e Salvio, que já só devem regressar aos relvados em 2017.

André Horta está cada vez mais perto do regresso à competição. O médio de 20 anos não está nosdo Benfica para o jogo com o Rio Ave, nesta quarta-feira, mas já não faz parte do boletim clínico disponibilizado pelo clube, o que significa que está recuperado da lesão muscular que o afastou nas últimas semanas, faltando agora readquirir o ritmo competitivo.Desta forma, André Horta poderá regressar à competição ainda em 2016, na partida frente ao Paços de Ferreira, para a Taça CTT (dia 29, às 21h15).